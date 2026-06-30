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Kaynak: AA

İngiliz hükümeti, 1 Temmuz itibarıyla gümrüksüz çelik ithalatını sınırlama kararı aldı. Buna göre genel kota hacimleri ciddi oranda düşürülerek ithalat akışı daraltılacak.

KOTA AŞIMINA YÜZDE 50 VERGİ

Belirlenen kotanın üzerindeki çelik ithalatına yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Böylece yerli üretimin korunması ve dışa bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

MEVCUT KORUMA SİSTEMİ KALDIRILIYOR

Halihazırda uygulanan çelik koruma kotaları ve yüzde 25’lik ek vergiler yürürlükten kaldırılacak. Yeni düzenleme tek çerçeve üzerinden uygulanacak.

ÜRETİM DÜŞÜŞÜ SONRASI STRATEJİK HAMLE

İngiltere’de çelik üretiminin son 10 yılda yüzde 50’den fazla gerilediği belirtiliyor. Yeni düzenlemenin, yerli üretimi desteklemek ve sektörü canlandırmak amacıyla devreye alındığı ifade ediliyor.

STRATEJİK SEKTÖRLERE DESTEK HEDEFİ

Yeni sistemin; altyapı, savunma ve temiz enerji gibi kritik sektörlerde arz güvenliğini artırmayı amaçlayan uzun vadeli sanayi stratejisinin parçası olduğu vurgulanıyor.