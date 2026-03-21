Orta Doğu’da artan gerilim sürerken, dikkat çeken bir askeri karar alındı. İngiltere, ABD’nin bölgedeki operasyonlarında kendi askeri üslerinin kullanımına onay verdi.

Kararın, hükümetin gerçekleştirdiği bakanlar toplantısında alındığı bildirildi. Daha önce yalnızca İngiliz çıkarlarını ve vatandaşlarını hedef alan tehditlere karşı sınırlı izin veren Londra yönetimi, bu kapsamı genişletti.

Yeni düzenlemeyle birlikte ABD güçlerinin, Hürmüz Boğazı’nda gemilere yönelik tehditleri hedef alan “savunma amaçlı operasyonlar” için de İngiliz üslerini kullanabileceği belirtildi.

İngiltere tarafından yapılan açıklamada, söz konusu adımın bölgedeki deniz güvenliğini desteklemeyi amaçladığı ifade edildi.

Öte yandan Londra yönetimi, alınan karara rağmen doğrudan askeri saldırılara katılmayacağını vurguladı. Hükümet yetkilileri, ülkenin çatışmaya yaklaşımında temel ilkelerin değişmediğini belirtti.

Açıklamada ayrıca gerilimin düşürülmesi ve savaşın bir an önce sona erdirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.