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Kaynak: AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), haziran dönemine ait tüketici fiyat verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan veriler doğrultusunda, ülkede yıllık bazdaki tüketici fiyat artışı yüzde 2,6 seviyesinde kaydedildi. Piyasaların genel beklentisi oranının yüzde 2,7 olacağı yönündeydi. İngiltere'de yıllık enflasyon mayıs ayında ise yüzde 2,8 olarak belirlenmişti.

Haziran ayında kaydedilen bu tablo, Mart 2025 döneminden bu yana görülen en düşük yıllık enflasyon oranı olarak kayıtlara geçti.

Değişkenliği yüksek enerji ile gıda kalemlerinin dışarıda tutulduğu çekirdek enflasyon, yıllık bazda yüzde 2,6 oranında sabit kaldı. Hizmetler sektöründeki enflasyon ise bir önceki ay ulaştığı yüzde 3,7'lik seviyeden haziranda yüzde 3,6'ya geriledi.

Ülke genelinde aylık bazdaki fiyat artışı yüzde 0,1 oranında gerçekleşti. Aylık enflasyon oranının aşağı yönlü seyretmesinde özellikle gıda ile ulaşım kalemlerindeki indirimler belirleyici rol oynadı.

Söz konusu verileri değerlendiren ONS Başekonomisti Grant Fitzner, haziranda gıda maddelerinin yanı sıra giyim ürünlerinde de fiyat düşüşü yaşandığına dikkati çekti. Fitzner, petrol maliyetlerindeki gerilemenin katkısıyla ham madde girdi maliyetlerinin ocak ayından bu yana ilk kez azaldığını vurguladı.