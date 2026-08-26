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Kaynak: AA

PFA'dan yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli oyuncu Fernandez vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun ardından bu ödülü kazanan ikinci Portekizli futbolcu oldu.

Ronaldo, PFA yılın oyuncusu ödülünü kariyeri boyunca üst üste 2 kez kazanmıştı.

Manchester City'nin 22 yaşındaki sol beki Nico O'Reilly ise 2025-2026 sezonunun genç oyuncusu ödülüne layık görüldü.

Yılın takımı ise şu oyunculardan oluştu:

Kaleci: David Raya (Arsenal)

Defans: Gabriel Magalhaes (Arsenal), Nico O'Reilly (Manchester City), William Saliba (Arsenal), Jurrien Timber (Arsenal)

Ortasaha: Bruno Fernandes (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Rayan Cherki (Manchester City)

Forvet: Erling Haaland (Manchester City), Antoine Semenyo (Manchester City), Igor Thiago (Brentford)