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İngiltere’de siyasi sahnede önemli bir değişim yaşanıyor. İşçi Partisi lideri Andy Burnham, bugün resmen başbakanlık görevine başlayacak.

KRAL İLE GÖRÜŞME SONRASI GÖREVİ DEVRALACAK

Burnham, Kral III. Charles ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından Keir Starmer’ın yerine geçerek ülkenin 59. başbakanı olacak. Bu değişimle birlikte İngiltere, son 10 yılda yedinci başbakanına kavuşmuş olacak.

İLK MESAJ: İSTİKRAR VE SORUMLULUK

Yeni başbakanın, Downing Street önünde yapacağı ilk konuşmada ekonomik zorluklara dikkat çekmesi ve topluma daha fazla “nefes alma alanı” sunma sözü vermesi bekleniyor. Burnham’ın ayrıca siyasette daha istikrarlı ve sorumlu bir yaklaşım vurgusu yapacağı ifade ediliyor.

SİYASİ ELEŞTİRİLER DE VAR

Muhafazakar Parti cephesinden bazı isimler ise Burnham’a eleştiriler yöneltiyor. Parti lideri Kemi Badenoch, ülkenin zor kararlar alabilecek bir lidere ihtiyaç duyduğunu belirterek yeni döneme temkinli yaklaştıklarını dile getirdi.

YENİ KABİNE MERAK KONUSU

Burnham’ın göreve başlamasının ardından kabinesini oluşturması bekleniyor. Özellikle maliye bakanlığı gibi kritik görevler için kimin tercih edileceği konusunda siyasi kulislerde farklı isimler konuşuluyor.

İLK ADIMLAR NETLEŞİYOR

Yeni hükümetin öncelikleri arasında ekonomik sorunlarla mücadele, sosyal konut projeleri ve enerji politikalarında yeni adımlar yer alıyor. Ayrıca bazı dijital kimlik uygulamalarının iptali gibi kararların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Andy Burnham’ın göreve başlamasıyla birlikte İngiltere’de yeni bir siyasi dönemin kapıları aralanırken, atılacak adımların ülkenin geleceği açısından belirleyici olması bekleniyor.