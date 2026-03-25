İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), şubat ayına ilişkin enflasyon rakamlarını paylaştı.

Buna göre, ülkede yıllık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta yüzde 3 artış kaydetti. Ocak ayında da yıllık enflasyon yüzde 3 olarak duyurulmuştu. Piyasa beklentisi de yıllık enflasyonun şubatta yüzde 3 olması yönünde tahmin etmişti.

Şubatta çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,2'ye geldi. Çekirdek enflasyon ocakta yüzde 3,1 oldu.

İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararları açısından yakından izlediği hizmet enflasyonu şubatta yıllık bazda yüzde 4,3 seviyesinde kaydetti. Hizmet enflasyonu ocakta yüzde 4,4 seviyesinde oldu.

İngiltere'de aylık enflasyon da şubatta yüzde 0,4 olarak açıklandı.