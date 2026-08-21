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Kaynak: AA

S&P Global, İngiltere'nin ağustos ayına ilişkin öncü PMI verilerini paylaştı. Temmuzda 52,2 olan bileşik PMI ağustosta 52,5 puanla son 4 ayın en yüksek seviyesine geldiği görüldü.

Hizmet sektörü PMI ise 52,8 puanla son 6 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Hizmet PMI, temmuzda 52,1 puan kaydetmişti.

Ülkede imalat PMI ise 51,5 puanla son 5 ayın en düşük seviyesine düştü.

S&P Global Market Intelligence başekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere ekonomisinin ağustosta bir miktar ivme kazandığını ifade ederek, bu durumun üçüncü çeyrekte yaklaşık yüzde 0,3'lük bir ekonomik büyüme görüleceğine ilişkin işaretleri güçlendirdiğini söyledi.

Ayrıca Williamson, Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle enerji fiyatları ve maliyet baskılarının yüksek kalmasının endişe kaynağı olmaya devam ettiğini açıkladı.