İngiltere’nin Reading bölgesinde ortaya çıkan menenjit vakaları sağlık yetkililerini harekete geçirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA), bir öğrencinin menenjit nedeniyle hayatını kaybettiğini, iki öğrencinin ise hastanede tedavi gördüğünü duyurdu.

Yetkililer, hastalarla yakın temasta bulunan kişilere koruyucu antibiyotik tedavisi uygulandığını belirtirken, toplum genelindeki risk seviyesinin düşük olduğunu açıkladı. Açıklamada, doğrulanan vakalardan birinin Menenjit B türü olduğu bilgisi paylaşıldı.

MART AYINDAKİ VAKALARLA BAĞLANTI BULUNMADI

UKHSA tarafından yapılan değerlendirmede, Reading’deki vakaların daha önce Kent ve Dorset bölgelerinde görülen menenjit olaylarıyla bağlantılı olmadığı ifade edildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan UKHSA yetkilisi Dr. Rachel Mearkle, menenjitin kolay bulaşan bir hastalık olmadığını belirterek, toplumun geneline yönelik riskin düşük seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi.

İngiltere’de mart ayında yaşanan menenjit vakalarında da iki kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi koruyucu sağlık hizmetlerine başvurmuştu.