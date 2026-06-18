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Kaynak: AA

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) açıkladığı verilere göre, işsizlik oranı önceki üç aylık döneme kıyasla 0,3 puan azalarak yüzde 5,2’den yüzde 4,9’a düştü. Buna karşın işsizlik, yıllık bazda 0,3 puan artış kaydetti.

ÜCRET ARTIŞLARI SINIRLI KALDI

Aynı dönemde çalışanların düzenli maaşları yıllık bazda yüzde 3,4 artarken, ikramiyeler dahil toplam ücret artışı yüzde 4,4 olarak gerçekleşti.

İŞE ALIMLAR SON 5 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verileri değerlendirirken işsizlikte genel olarak yatay bir seyir olduğunu belirtti. McKeown, maaşlı çalışan sayısındaki düşüşün sürdüğünü ve yeni işe alımların son 5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini vurguladı.

Şirketlerin işe alım süreçlerinde temkinli davranmaya devam ettiğine dikkat çeken McKeown’un değerlendirmeleri, iş gücü piyasasında kırılganlığın sürdüğüne işaret etti.