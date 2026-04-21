İngiltere iş gücü piyasasında Aralık 2025 ile Şubat 2026 dönemini kapsayan veriler, işsizlik oranında sınırlı bir iyileşmeye işaret ederken, ücret artış hızındaki yavaşlamayı da gözler önüne serdi. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından paylaşılan rakamlara göre, ülkede işsizlik oranı çeyreklik bazda 0,2 puanlık bir düşüş kaydederek yüzde 4,9 seviyesine geriledi.

İstihdam verilerinin öne çıkan diğer başlığı ise maaş artışlarındaki ivme kaybı oldu. Söz konusu üç aylık dönemde, ikramiyeler hariç tutulduğunda düzenli maaşlardaki artış yıllık bazda yüzde 3,6 olarak gerçekleşti. İkramiyeler dahil edildiğinde ise bu oran yüzde 3,8 olarak hesaplandı. ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, maaşlardaki bu büyüme oranının son 5 yılın en düşük seviyesi olduğuna dikkat çekerek reel gelir artışındaki yavaşlamaya vurgu yaptı.

Verilerin arka planında dikkat çekici bir diğer detay ise "ekonomik atalet" oldu. McKeown, işsizlik oranındaki düşüşe rağmen, aktif olarak iş aramayanların (ekonomik olarak inaktif olanlar) sayısında bir artış yaşandığını belirtti. Bu yükselişte, iş gücü piyasasına girmek yerine eğitimine devam eden veya iş arayışından vazgeçen öğrenci grubundaki artışın etkili olduğu kaydedildi. Bu durum, işsizlik oranındaki gerilemenin sadece yeni istihdam yaratılmasından değil, bir kısım nüfusun iş gücü piyasasının dışına çıkmasından da kaynaklanabileceği sinyalini veriyor.