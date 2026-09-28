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Kaynak: AA

“Your First Home” adı verilen program kapsamında İngiltere hükümeti yüzde 2,5 peşinatla ev almak isteyenlere yüzde 20 oranında hisse kredisi uygulayacak.

Bloomberg'ün aktardığına göre; programın ayrıntıları, Maliye Bakanı John Healey tarafından gelecek ay duyurulacak bütçede paylaşacak. Programın diğer kamu bütçelerinde gerçekleşecek kesintilerle finanse edilmesi ve konut geliştiricilerinin de maliyetlere katkıda bulunması hedefleniyor. Krediler başlangıçta faizsiz olarak verilecek.

Ön kayıtların 2026 sonuna kadar başlaması hedefleniyor. Program, 2013-2023 döneminde uygulanan “Help to Buy” programının yeniden düzenlenmiş bir versiyonu olarak sunulacak.

Başbakan Andy Burnham, konut maliyetleri nedeniyle ev sahibi olmakta zorlanan gençlere destek vermeyi amaçladıklarını ifade etti.

Program, İşçi Partisi hükümetinin 2029’a kadar 1,5 milyon yeni konut inşa etme hedefinin gerisinde kaldığı bir dönemde duyurulurken, İngiltere’nin bu hedefin en az yüzde 40 gerisinde kalabileceğini tahmin etti.