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İngiltere Premier Lig'in 6. haftasında Manchester United ile Tottenham, Old Trafford'da karşı karşıya geldi. Sezona beklentilerin uzağında başlayan iki takımın mücadelesi 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

Manchester United'ın galibiyet hasreti 4 maça çıkarken Tottenham, ligde oynadığı 6 karşılaşmada da 3 puanla tanışamadı.

OLD TRAFFORD'DA SON DAKİKA ŞOKU

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Manchester United, 73. dakikada Bryan Mbeumo'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Tottenham'da 66. dakikada oyuna dahil olan Rodrigo Bentancur, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Eksik kalmasına rağmen beraberlik arayışını sürdüren Londra temsilcisi, 90. dakikada Dominic Solanke'nin golüyle skoru 1-1'e getirdi.

Kalan bölümde başka gol olmayınca iki takım sahadan birer puanla ayrıldı.

MANCHESTER UNITED'DA 40 YILLIK KÖTÜ BAŞLANGIÇ

Manchester United, Premier Lig'de çıktığı 6 karşılaşmada yalnızca 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Tek galibiyetini sahasında Ipswich Town karşısında elde eden İngiliz devi, son 4 lig maçında kazanamadı.

Topladığı 6 puanla 12. sırada yer alan Manchester United, 1986'dan bu yana en kötü lig başlangıcına imza attı.

TOTTENHAM 365 MİLYON EURO HARCADI AMA KAZANAMIYOR

Yaz transfer döneminde yaptığı yaklaşık 365 milyon euroluk harcamayla dikkat çeken Tottenham da sezona kötü başladı.

Londra temsilcisi, Premier Lig'de oynadığı ilk 6 karşılaşmada 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak yalnızca 3 puan toplayabildi.

Brentford, Newcastle United ve Aston Villa karşısında mağlup olan Tottenham; Nottingham Forest, Everton ve Manchester United maçlarından beraberlikle ayrıldı.

Ligin 18. sırasında bulunan Tottenham, yaptığı büyük transfer yatırımına rağmen henüz galibiyetle tanışamadı.

Böylece Old Trafford'daki beraberlik, iki takımın da kötü gidişatını sonlandırmaya yetmedi.