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Kaynak: AA

Yerel basında yer alan bilgilere göre, sabah saat 07.50’de Colne’den Preston’a doğru sefer yapan yolcu treni, Hoghton’daki hemzemin geçitte bir otomobile çarptı.

Çarpışmanın ardından araçta bulunan kişilerden biri olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan diğer kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Demir yolu altyapısından sorumlu Network Rail’in Kuzey Batı Güzergah Direktörü Chris Wright, olay sonrasında acil müdahale ekipleriyle koordineli şekilde çalıştıklarını açıkladı.

Wright, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için başlatılacak inceleme ve soruşturma sürecine her türlü desteği sağlayacaklarını kaydetti.