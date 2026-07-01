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Kaynak: AA

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office), haziran ayına ilişkin öncü sıcaklık verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede haziran ayı ortalama sıcaklığı 17,1 derece olarak ölçüldü. Bu değer, 1884’ten bu yana tutulan kayıtlar içinde en yüksek haziran sıcaklığı olarak kayıtlara geçti.

Ayrıca söz konusu ortalama sıcaklığın, uzun vadeli mevsim normallerinin yaklaşık 3 derece üzerinde gerçekleştiği bildirildi.

Haziranın özellikle ikinci yarısında etkili olan sıcak hava dalgası nedeniyle gece sıcaklıklarının da alışılmadık seviyelerde seyrettiği belirtildi.

Geçen hafta ülkede yaşanan aşırı sıcak hava dalgasında ise en yüksek günlük sıcaklık 36,7 dereceye ulaşmış, bu durumun toplu ulaşım başta olmak üzere günlük yaşamda aksamalara yol açtığı ifade edilmişti.