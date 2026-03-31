İngiltere’de faaliyet gösteren ve Türkiye’de aranan firari iş insanı Kasım Garipoğlu’na ait şirkete yönelik, Financial Conduct Authority tarafından 13 Mart’ta operasyon gerçekleştirildi.

Soruşturma kapsamında şirket yöneticilerinin gözaltına alındığı, mal varlıklarına el konulduğu bildirildi.

105 SAYFALIK RAPOR HAZIRLANDI

Sabah gazetesinden Ömer Karahan'ın haberine göre soruşturmayı yürüten kurum tarafından hazırlanan kapsamlı raporda, şirketin faaliyetlerine ilişkin önemli bulgulara yer verildi.

105 sayfalık belgede, Garipoğlu ile şirket yöneticisi arasında geçen yazışmalar da dosyaya girdi.

UYARILAR VE DİKKAT ÇEKEN YANITLAR

Raporda yer alan bilgilere göre, şirket yöneticisi bazı işlemlerin hukuki riskler taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu. Kimlik doğrulama yapılmadan para transferi gerçekleştirilmesi ve bazı işlemlerin kara para aklama şüphesi barındırdığı ifade edildi.

Buna karşılık Garipoğlu’nun, “Bu muhabbetlerle vakit harcama, enerjini paraya harca. Bir şey olursa sorumluluğu alırım” şeklinde yanıt verdiği belirtildi.

ŞÜPHELİ İŞLEMLER MERCEK ALTINDA

Raporda ayrıca sahte belge düzenlenmesi, farklı ülkeler üzerinden para transferi yapılması ve ödeme sistemleriyle ilgili tartışmaların da yazışmalara yansıdığı aktarıldı. Taraflar arasındaki bazı ifadelerde hukuki sınırların göz ardı edilmesine yönelik söylemler dikkat çekti.

Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.