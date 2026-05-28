Norwich City altyapısında forma giyen ve alt yaş kategorilerinde 22 maçta görev alıp iki asist üreten 18 yaşındaki Vatan, futbola 6 yaşında başladığını söyledi. Genç oyuncu, “7 yaşında Chesterton Eagles’a katıldım. Orada 1-2 yıl oynadıktan sonra Milton Colts’a geçtim. Norwich City beni iki haftalık denemeye aldı ve çok beğendi. Yaklaşık 7 yıldır buradayım. Her yaş grubunda forma giydim ve kendimi çok geliştirdim.” dedi.

“MİLLİ TAKIM BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”

İngiltere alt yaş milli takımlarında da görev yaptığını belirten genç sol bek, Türkiye’den davet aldığı anda hiç düşünmeden kabul ettiğini ifade ederek, “Benim adım Vatan. Evim Türkiye. Ailem Türkiye’den geldi ve tatillerde hep oraya gidiyoruz. Milli takım benim için çok önemli. Kısa süre içinde önce Ümit Milli Takım, ardından da A Milli Takım formasını giymek istiyorum. Sonrasında da büyük turnuvalarda güzel başarılar yaşamak istiyorum.” diye konuştu.

HEDEFİ PREMİER LİG VE A MİLLİ TAKIM

Hollanda, Portekiz, İtalya ve Türkiye’den kulüplerin ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Vatan, hedefinin Premier Lig’de oynamak olduğunu dile getirdi. Ferdi Kadıoğlu’nu örnek aldığını belirten genç oyuncu, “Ferdi ağabeyi beğenerek izliyorum. Premier Lig’de oynuyor ve bu sezon harika bir gol attı. Ben de A Milli Takım’ın değişmez sol beki olmak istiyorum. Norwich City’de A takıma yükselmeye yakın olduğuma inanıyorum. İnşallah fırsat gelecek.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MAESTRO” LAKABINI SEVİYOR

Takım arkadaşlarıyla çok iyi ilişkileri olduğunu anlatan Vatan, Türk kimliği nedeniyle arkadaşlarının kendisine takıldığını belirterek, “Bana ‘Türk lokumu’ ya da ‘Türk maestro’ diyorlar. Maestro demelerini daha çok seviyorum çünkü bazen takımı ben yönlendiriyorum.” dedi.

TÜRK YEMEKLERİNİ ÖZLÜYOR

Yoğun bir çalışma temposuna sahip olduklarını söyleyen genç futbolcu, ailesini ve Türk yemeklerini özlediğini de dile getirdi. Vatan, “Hafta sonları eve dönüyorum ve annemin yaptığı Türk yemeklerini yiyorum. Norwich’teyken de bir Türk restoranına haftada 2-3 kez gidiyorum.” şeklinde konuştu.