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Kaynak: İHA

İngiltere'de Covid-19 salgını dönemindeki uygulamaları inceleme altına alan kamu soruşturması, hükümetin bakım evlerini yeterince koruyamadığını ve bu durumun virüsün yaşlılar ile savunmasız kişiler arasında hızla yayılmasına neden olduğunu ortaya çıkardı.

Covid-19 Soruşturma Komisyonu Başkanı Heather Hallett, hastanelerden bakım evlerine taburcu edilen hastaların izolasyona alınması gerektiği yönünde tavsiyede bulunulmamasını, salgının yayılmasına katkıda bulunan önemli bir eksiklik olarak nitelendirdi.

Hallett, yetişkinlere yönelik sosyal bakım sektörünün salgın sürecinde geri planda kaldığını ifade ederek, Ulusal Sağlık Sistemi NHS'yi koruma yaklaşımının zaman zaman bakım hizmetlerinden yararlanan kişilerin ve hizmet sağlayıcıların ihtiyaçlarının önüne geçtiğini sözlerine ekledi.

'EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUKLARI DÖNEMDE KORUYAMADI'

Bakım evlerinin salgının en kritik döneminde yeterli korumadan yoksun kaldığına dikkat çeken Hallett, bu eksikliklerin virüsün bakım kuruluşlarında hızla yayılmasına elverişli koşullar oluşturduğunu belirtti.

Soruşturma başkanı, bakım evlerine ziyaretleri engelleyen kısıtlamaların da ciddi duygusal zarara yol açtığına vurgu yaptı. Söz konusu uygulamaların bakım evlerinde yaşayan kişilerde derin bir yalnızlık ve terk edilmişlik hissi oluşturduğunu ifade eden Hallett, bazı kişilerin hayatlarının son döneminde sevdiklerinin yanında bulunamadığını belirtti.

BAKIM EVLERİNDE 43 BİNDEN FAZLA KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İngiltere'de Mart 2020 ile Temmuz 2022 arasında bakım evlerinde 43 binden fazla kişi Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında ortaya konulan bulgular, salgının ülkedeki yetişkinlere yönelik sosyal bakım sektörü üzerindeki ağır etkisini gözler önüne serdi.