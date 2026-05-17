İngiltere merkezli The Sun gazetesi, iş gücü piyasasının geleceğini şekillendiren bir analiz yayımladı. Raporda, uzun eğitim süreçleri yerine pratik beceri ve deneyimle öne çıkan gençlerin tercih edebileceği, yüksek talep gören ve iyi ücret ödeyen meslekler mercek altına alındı.
Aylık 280 bin TL maaş veriyorlar: İşte diploma gerektirmeyen 7 iş fırsatı
Özellikle 25 yaş altı gençler için hazırlanan listede, diploma zorunluluğu olmayan ancak aylık ortalama 280 bin TL'ye varan kazanç sağlayan 7 meslek grubu öne çıkıyor.
The Sun’ın derlediği verilere göre, bu mesleklerde gençler teorik eğitim yerine sahada hızla kendini kanıtlayabiliyor ve küresel ölçekte istihdam garantisi yüksek iş fırsatlarına adım atıyor. İşte o 7 meslek ve yıllık ortalama gelirleri:
1. UX/UI Tasarımcısı
Yıllık ortalama gelir: £55.632 (yaklaşık 3 milyon 380 bin TL) Dijital dönüşümün en hızlı yükselen alanlarından biri olan kullanıcı deneyimi ve arayüz tasarımı, listenin zirvesinde yer alıyor. Görsel estetik ile işlevselliği birleştiren genç yetenekler, uzun akademik süreçlere gerek kalmadan pratik becerileriyle sektörün aranan isimleri haline geliyor.
2. Yazılım Geliştirici
Yıllık ortalama gelir: £43.107 (yaklaşık 2 milyon 600 bin TL) Teknolojinin kalbi olan yazılım dünyası, klasik diploma kalıplarını geride bırakıyor. Yenilikçi kodlama becerisi ve problem çözme yeteneğiyle donanmış 25 yaş altı gençler, projelerle kendini kanıtlayarak kurumsal dünyada hızla yükseliyor ve geleceğin teknoloji liderleri arasına katılıyor.
3. Mortgage (Konut Kredisi) Danışmanı
Yıllık ortalama gelir: £38.621 (yaklaşık 2 milyon 350 bin TL) Gayrimenkul ve finans sektörünün dinamik yüzü olan mortgage danışmanlığı, güçlü iletişim ve analitik düşünme becerisine sahip gençler için cazip bir kapı aralıyor. Erken yaşta sahaya inen uzmanlar, müşteri ilişkilerini ve süreç yönetimini ustalaştırarak güvenilir bir kariyer basamağına çıkıyor.
4. Marangoz ve Ahşap Ustası
Yıllık ortalama gelir: £37.465 (yaklaşık 2 milyon 275 bin TL) Geleneksel zanaatların modern tasarımla buluştuğu marangozluk, kalifiye eleman sıkıntısı nedeniyle değerinin katlandığı meslekler arasında. Usta-çırak ilişkisiyle yetişen gençler, el emeği ve yaratıcılıklarını sahada değerlendirerek erken dönemde yüksek gelir elde ediyor.
5. Elektrik Teknisyeni
Yıllık ortalama gelir: £36.855 (yaklaşık 2 milyon 240 bin TL) Sanayi, enerji ve altyapı sektörlerinin vazgeçilmezi olan elektrik teknisyenliği, uluslararası raporlarda en yüksek istihdam ihtiyacına sahip mesleklerden biri. Pratik mesleki eğitimle yetişen gençler, güvenlik ve teknik uzmanlıklarını sahada göstererek kalıcı ve yüksek gelirli kariyer fırsatlarını yakalıyor.
6. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) Uzmanı
Yıllık ortalama gelir: £33.347 (yaklaşık 2 milyon 24 bin TL) Dijital pazarlamanın stratejik oyuncusu SEO uzmanlığı, markaların arama motorlarındaki görünürlüğünü yönetiyor. Algoritmaları yakından takip eden ve veri analizi becerisi yüksek genç profesyoneller, pratik uygulamalarla kısa sürede şirketlerin en değerli danışmanları arasına giriyor.
7. Polis Memuru
Yıllık ortalama gelir: £30.746 (yaklaşık 1 milyon 900 bin TL) Toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanmasında kritik rol üstlenen polislik mesleği, gençlere erken yaşta istikrarlı bir kariyer sunuyor. Fiziki dayanıklılık, özel eğitim ve görev bilinciyle donanan 25 yaş altı gençler, sahada edindikleri tecrübeyle kamu düzeninin önemli bir parçası haline geliyor.
The Sun’ın raporuna göre bu meslekler, hem İngiltere’de hem de küresel ölçekte nitelikli iş gücüne olan talebin arttığı alanlar arasında. Uzun yıllar üniversite sıralarını beklemek istemeyen gençler için pratik beceri ve kararlılıkla açılan bu kapılar, diploma zorunluluğu olmadan da parlak bir gelecek vaat ediyor.