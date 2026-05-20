Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Uygulamaya konulan yeni düzenleme uyarınca Birleşik Krallık; jet yakıtı ve dizel başta olmak üzere, başka ülkelerdeki rafinerilerde işlem görmüş Rus petrol ürünlerine yönelik ambargoyu gevşetti. ABD/İsrail-İran Savaşı'nın tetiklediği küresel enerji arzı sorunlarına karşı geçici bir formül olarak devreye alınan bu hamle, İngiltere'nin söz konusu yakıtları ithal etmesinin önünü açıyor.

Yaptırım esnetme kararı sonrası yoğun eleştirilere maruz kalan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise bugün Avam Kamarası'nda gerçekleştirdiği konuşmada, attıkları bu adımın Moskova'ya yönelik yaptırım duruşlarında bir zayıflama yaratmadığını savundu.

Vatandaşları enerji krizinin olumsuz yansımalarından korumak adına bu "kısa vadeli önlemlerin" alındığını ifade eden Starmer, uygulamanın aslında Rusya'yı hedef alan daha agresif ve yeni kısıtlama adımlarının "aşamalı olarak uygulamaya konulmasının bir parçası" niteliği taşıdığını iddia etti.

Starmer savunmasında, "Bu karar, mevcut yaptırımların hiçbir şekilde kaldırılması anlamına gelmez, müttefiklerimizle birlikte yeni yaptırım paketleri üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Moskova ile Kiev arasında 2022 yılında patlak veren savaşın ardından İngiltere ve diğer Batı bloku ülkeleri, Rus petrol ticaretiyle birlikte 3 binden fazla aktör ve kurumu yaptırım radarına dahil etmişti.