İngiltere Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Thomas Tuchel’in sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

Federasyonun resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre Alman teknik adamın kontratı EURO 2028’in sonuna kadar yenilendi. 52 yaşındaki çalıştırıcı böylece iki yıl daha görevine devam edecek.

NAMAĞLUP İLERLEDİ

Tuchel yönetimindeki İngiltere, Kanada, Meksika ve ABD’nin ev sahipliğinde düzenlenecek FIFA Dünya Kupası’na namağlup şekilde katılma hakkı elde etmişti.

İmza sonrası konuşan Tuchel, sözleşme uzatmanın kendisi için büyük bir gurur olduğunu belirterek, oyuncuları ve ekibiyle çalışmaktan büyük keyif aldığını ifade etti. EURO 2028’in çok özel bir organizasyon olacağını vurgulayan Alman teknik adam, en üst seviyede mücadele ederek ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek istediklerini söyledi.

Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'nda görev aldığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet elde etti.