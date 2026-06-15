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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2026 Dünya Kupası öncesinde İngiltere Milli Takımı'nı ilgilendiren bir hırsızlık olayı yaşandı. Takım ekipmanlarının bulunduğu araçtan yaklaşık 18 bin dolar değerinde malzemenin çalındığı bildirildi.

BBC'nin aktardığı bilgilere göre olay, ekipmanların Florida eyaletindeki West Palm Beach'ten Missouri'nin Kansas City kentindeki kamp merkezine taşındığı sırada meydana geldi.

Mahkeme kayıtlarında yer alan bilgilere göre çalınan eşyaların toplam değeri yaklaşık 18 bin dolar olarak hesaplandı. Kayıp malzemeler arasında en dikkat çeken parçalar ise futbolcuların imzalarını taşıyan biri kırmızı, ikisi beyaz olmak üzere üç milli takım forması oldu. Her bir formanın değerinin yaklaşık 5 bin dolar olduğu belirtildi.

Çalınan malzemeler arasında ayrıca dört çift krampon, beş çift ayakkabı, resmi Dünya Kupası topu, kaleci eldiveni, taşınabilir hoparlör, Lego seti ve çeşitli ekipmanlar da yer aldı. Bunun yanında antrenman kıyafetleri ile iki pelüş aslan oyuncağının da kayıplar arasında bulunduğu bildirildi.

MALZEMELERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ BULUNDU

The Athletic'in haberine göre çalınan ekipmanların önemli bir kısmı daha sonra ele geçirilerek İngiltere Milli Takımı'na teslim edildi. Özellikle ayakkabıların geri alınan malzemeler arasında olduğu kaydedildi.

Olayın ardından kargo aracını kullanan Teksaslı Mustafa Salik ve Erfan Kamal gözaltına alındı. KSHB'nin aktardığına göre savcılık, iki şüpheli hakkında çalıntı mal bulundurma suçlamasında bulundu.

Missouri eyaletindeki yasal düzenlemelere göre ağır suç kapsamında değerlendirilen bu suçun cezası bir yıldan yedi yıla kadar hapis olarak öngörülüyor.

İngiltere Milli Takımı, turnuva hazırlıklarını Florida'da gerçekleştirmiş ve oynadığı hazırlık maçlarında Yeni Zelanda, Kosta Rika ile Miami United karşısında galibiyet elde etmişti.

L Grubu'nda mücadele edecek İngiltere, Dünya Kupası'nda 17 Haziran'da Hırvatistan, 23 Haziran'da Gana ve 28 Haziran'da Panama ile karşı karşıya gelecek.