Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır?

İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır?

İngiltere merkezli Dünya Altın Konseyi Stratejisti Jeremy De Pessemier, altının yüksek likiditesi ve krizlere karşı dayanıklılığıyla geleneksel emtialardan ayrıldığını açıkladı. De Pessemier, altının portföylerde bağımsız bir varlık olarak konumlandırılması gerektiğini vurguladı.

Utku Beycan Utku Beycan
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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 1

Dünya Altın Konseyi Varlık Tahsisi Stratejisti Jeremy De Pessemier, altının benzersiz arz-talep yapısı, yüksek likiditesi ve piyasa çalkantılarına karşı gösterdiği dayanıklılık sayesinde genel emtia grubundan ayrıldığını ifade ederek, bu sarı metalin portföylerde müstakil bir yatırım aracı şeklinde konumlandırılması gerektiğini vurguladı.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 2

Dünya Altın Konseyi tarafından yayımlanan "Altın: En Etkili Emtia Yatırımı - 2026" başlıklı raporda, yatırımcıların öteden beri portföy çeşitliliğini artırmak, enflasyondan korunmak ve ekonomik dalgalanmaları dengelemek amacıyla emtialara yöneldiği hatırlatıldı.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 3

Ancak De Pessemier, geleneksel yatırımcıların bu varlık sınıfına genellikle altını da içeren geniş tabanlı emtia endeksleri üzerinden erişim sağladığına dikkat çekti.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 4

Mevcut endeks metodolojilerinin çoğunlukla vadeli işlem piyasalarındaki likiditeye ve yıllık maden üretim verilerine dayandığını belirten stratejist, bu kriterlerin altın piyasasının gerçek derinliğini ve yapısını tam olarak yansıtmada yetersiz kaldığını vurguladı.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 5

Altının likiditesinin vadeli işlem piyasalarının ötesine geçerek tezgah üstü piyasalara ve borsa yatırım fonlarına yayıldığını dile getiren De Pessemier, mevcut altın arzının ise yalnızca yıllık maden üretimiyle sınırlı kalmayıp geri dönüştürülebilir ve yeniden tahsis edilebilir devasa bir yer üstü stoğuna dayandığını ifade etti.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 6

Uzman isim, bu durumun genel emtia endekslerinde altına hak ettiğinden çok daha düşük bir ağırlık verilmesine yol açtığını savundu.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 7

Bu endeksler aracılığıyla altına maruz kalmanın vadeli işlem kontrat yenileme maliyetlerini beraberinde getirdiğini ve doğrudan fiziksel altın tahsisiyle bu ekstra masrafların tamamen önlenebileceğini kaydetti.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 8

Altını tek bir kalıba sığdırılamayan çok yönlü bir varlık olarak tanımlayan De Pessemier, sarı metalin bir yandan serveti uzun vadede koruyup artırma işlevi gören bir yatırım aracı, diğer yandan ise mücevherat ve teknoloji sektörlerinde kullanılan bir tüketim malı olduğunu belirtti.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 9

Stratejist, bu çift yönlü talep mimarisinin altını diğer emtialardan ayırarak ekonomik iş döngülerine karşı daha dayanıklı hale getirdiğini aktardı.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 10

Ekonomik büyüme dönemlerinde tüketici talebinin performansı desteklediğini, küresel belirsizlik ve kriz anlarında ise döngü karşıtı yatırım talebinin fiyatları yukarı taşıdığını dile getirdi.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 11

Altının tarihsel performansına dair somut veriler de sunan De Pessemier, son üç, beş, on ve yirmi yıllık dönemler incelendiğinde altının yalnızca geniş tabanlı emtia endekslerini değil, hemen hemen tüm alt emtia endekslerini de geride bırakan bir getiri sağladığını duyurdu.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 12

Bu çok çeşitli talep kaynaklarının oynaklığı sınırladığını ve böylece portföylerin risk ayarlı getirilerini iyileştirdiğini vurguladı.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 13

Çeşitlendirme gücü açısından altının gümüş gibi endüstriyel talebe yüksek oranda bağımlı olan diğer değerli metallerden çok daha etkili bir araç olduğuna işaret eden De Pessemier, altının hisse senetleri ve diğer emtialarla olan korelasyonunun dinamik bir yapı sergilediğini bildirdi.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 14

Yükselen piyasa koşullarında hisse senetleriyle pozitif korelasyon gösteren altının, kriz ve riskten kaçış dönemlerinde ise negatif korelasyon sergileyerek sermayeyi yıkıcı kayıplardan koruduğunu belirtti.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 15

Geçmiş piyasa şoklarını örnek gösteren stratejist, 2018 yılının son çeyreğinde yaşanan küresel hisse senedi satış dalgasında MSCI ABD endeksinin yüzde 14 ve genel emtiaların yüzde 9 gerilediği ortamda altının yüzde 8 değer kazandığını hatırlattı.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 16

Benzer şekilde 2020'nin ilk çeyreğindeki salgın şokunda MSCI ABD endeksi yüzde 20, emtialar ise yüzde 23 düşerken altının yüzde 6 getiri sunarak portföyleri koruduğunu ve diğer emtialar riskli varlık gibi davranırken altının pozitif ayrıştığını aktardı.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 17

Altının enflasyonist dönemlerde sunduğu korumanın da diğer emtialardan daha güçlü olduğunu ifade eden De Pessemier, düşük enflasyon ortamlarında genel emtiaların negatif nominal getiriler sağladığı dönemlerde dahi altının pozitif getiri elde etmeyi başardığını kaydetti.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 18

Piyasa büyüklüğüne de değinen stratejist, küresel altın piyasasında 2025 yılında günlük ortalama işlem hacminin 373 milyar dolar gibi devasa bir seviyeye ulaştığını ve bu olağanüstü likiditenin büyük ölçekli kurumsal yatırımcıları zorlanmadan barındırabileceğini dile getirdi.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 19

Güncel portföy yapılandırmalarında emtialara genellikle yüzde 10'dan az pay verildiğini ve altının bu pay içindeki yerinin yüzde 10'un altında kaldığını söyleyen De Pessemier, sonuç olarak çoğu portföyün altına maruz kalma oranının yüzde 1'in altında kaldığını belirtti.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 20

Yapılan analizlerin genel emtia sepetine yapılan küçük eklemelerin risk ayarlı getirileri belirgin şekilde düzeltmediğini gösterdiğini vurgulayan stratejist, buna karşın altına doğrudan yapılan ayrıştırılmış yatırımların mutlak getiriyi artırıp oynaklığı düşürdüğünü bildirdi.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 21

Farklı makroekonomik rejimlerde yürütülen incelemelerde altının durgunluk ve genişleme dâhil tüm dönemlerde istikrarlı pozitif getiri sunduğunu belirten De Pessemier, altının emtia kompleksinden tamamen ayrı, geniş emtia portföylerini tamamlayıcı nitelikte müstakil bir stratejik varlık olarak yönetilmesi gerektiği sonucuna vardı.

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İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır? - Resim: 22

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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