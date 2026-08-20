İngiltere merkezli dev kurumdan altın raporu: Altından en yüksek kar nasıl sağlanır?

Altını tek bir kalıba sığdırılamayan çok yönlü bir varlık olarak tanımlayan De Pessemier, sarı metalin bir yandan serveti uzun vadede koruyup artırma işlevi gören bir yatırım aracı, diğer yandan ise mücevherat ve teknoloji sektörlerinde kullanılan bir tüketim malı olduğunu belirtti.