Resmi ziyaret kapsamında ABD’de bulunan İngiltere Kralı III. Charles ve eşi Kraliçe Camilla, ülkenin New York kentindeki 11 Eylül Anıtı’nı ziyaret etti.

Çift, Dünya Ticaret Merkezi kompleksinin bir parçası olan ve 11 Eylül 2001’deki terör saldırılarında yıkılan İkiz Kulelerin bulunduğu yere inşa edilen anıta çiçek bıraktı. Çiçeğe iliştirilen ve Kral III. Charles’ın bizzat yazdığı notta, "11 Eylül 2001’de hayatını böylesine trajik bir şekilde kaybeden herkesin aziz hatırasını saygıyla anıyor, bu acı kayıplar karşısında Amerikan halkının yanında duruyoruz.

Charles R, Camilla R." ifadeleri yer aldı. Daha sonra 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybeden yaklaşık 2 bin 800 kişinin bazılarının yakınlarıyla bir araya gelen Kral III. Charles ve Kraliçe Camilla, program esnasında New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani ile de kısa bir süre sohbet etti. Çift ayrıca ve New York Valisi Kathy Hochul ve New Jersey Valisi Mikie Sherrill ile bir araya geldi.