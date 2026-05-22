Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Ofcom, çocukların dijital platformlardaki güvenliğine ilişkin hazırladığı yeni raporda TikTok ve YouTube’u hedef aldı. İngiltere’nin yayın ve dijital medya düzenleyicisi olan kurum, iki platformun çocuk kullanıcıları koruma konusunda yeterli adım atmadığını savundu.

Raporda, Meta, Roblox ve Snapchat’in çocuk güvenliği konusunda çeşitli önlemleri devreye aldığı belirtilirken, TikTok’un beklentileri karşılamadığı ifade edildi. YouTube’un ise zararlı içerikleri azaltmaya yönelik somut bir taahhütte bulunmadığı kaydedildi.

“HALA YETERİNCE GÜVENLİ DEĞİLLER”

Ofcom raporunda, “TikTok ve YouTube, çocuklara sunulan zararlı içerikleri azaltmak için önemli değişiklikler yapma konusunda herhangi bir taahhütte bulunmadı. Platformların hala çocuklar için yeterince güvenli olmadığı görülüyor” ifadelerine yer verildi.

Rapora göre Snapchat, yetişkinlerin çocuk kullanıcılarla iletişim kurmasını zorlaştıran yeni sistemler geliştirirken, Roblox ebeveynlere mesajlaşma bölümünü kapatma yetkisi sundu. Meta ise Instagram’daki çocuk hesapları için yapay zeka destekli güvenlik önlemlerini artırdı.

10 ÇOCUKTAN 7’Sİ ZARARLI İÇERİKLE KARŞILAŞIYOR

Raporda yer verilen ankete göre, 11-17 yaş arası çocukların yaklaşık yüzde 70’i internette zararlı içeriklere maruz kaldığını belirtti. Ancak bu çocukların yalnızca yüzde 15’inin yaşadıklarını bir yetişkine anlattığı ifade edildi.

Ayrıca ankete katılan çocukların yarısından fazlası, platformlarda yaş doğrulama amacıyla kimlik veya fotoğraf talebiyle karşılaştığını söyledi.