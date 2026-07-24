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Kaynak: AA

İngiltere'de bileşik PMI hazirandaki 49,3 seviyesinden temmuzda 52,1 puana çıktı. Hizmet sektörü PMI ise hazirandaki 48,8 seviyesinden temmuzda 51,8 puana ulaştı. Bileşik ve hizmet sektörü PMI son 3 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Bileşik PMI nisandan beri ilk kez 50 puan üstü olan büyüme bölgesine geçti.

Ülkede imalat sanayi üretim endeksi temmuzda 53,6 puanla 22 ayın en yüksek seviyesine ulaşırken, imalat PMI 52,8 puan oldu.

Hizmet sağlayıcılar, nisandan beri ilk kez faaliyetlerinde artış bildirdi. S&P anketi katılımcıları, özellikle 2026 FIFA Dünya Kupası etkisiyle tüketici hizmetlerine yönelik talebin güçlendiğini raporladı.

Buna karşı Orta Doğu'daki savaşa bağlı belirsizlikler yüksek kalmaya devam ederken, bazı şirketler olağan dışı sıcak hava koşullarının temmuzda ekonomik aktiviteyi olumsuz etkilediğini bildirdi.

S&P Global Market Intelligence Baş Ekonomisti Chris Williamson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de şirketlerin temmuzda daha güçlü bir faaliyet artışı bildirdiğini belirterek, "Bu durum, üçüncü çeyreğin başında ekonomik büyüme hızının arttığına işaret ediyor. Konaklama şirketleri, iyi hava koşulları, FIFA Dünya Kupası ve daha fazla kişinin yurt içinde tatil yapması sayesinde talep artışı gördü. Yüksek maliyetler ve belirsizlikler ise bazı tüketicileri yurt dışı seyahatlerinden uzaklaştırmaya devam etti. Ancak genel olarak hizmet sektöründeki büyüme, yaşam maliyeti baskıları nedeniyle zayıf kalmayı sürdürdü." ifadelerini kullandı.

Son yıllardaki eğilimin aksine, imalat sektörünün şu anda artan ihracatın desteğiyle hizmet sektöründen daha hızlı büyüdüğünü kaydeden Williamson, Orta Doğu’daki savaşın yol açtığı tedarik zinciri aksaklıkları nedeniyle şirketlerin stok oluşturmaya devam ettiğini sözlerine ekledi.