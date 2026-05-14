İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı.

Buna göre, ülke ekonomisi söz konusu dönemde çeyreklik bazda yüzde 0,6 büyüme gösterdi. Piyasa beklentisi de ilk çeyrekteki ekonomik büyümenin yüzde 0,6 olacağı yönündeydi. Önceki çeyreklik dönemdeki ekonomik büyüme yüzde 0,2 olmuştu.

Yılın ilk çeyreğindeki büyümeye en büyük katkı hizmetler sektöründen geldi. Ülke ekonomisinin önemli bir bölümünü oluşturan hizmetler sektörü bu dönemde yüzde 0,8 büyüdü.

İmalat ve inşaat sektörleri de sırasıyla yüzde 0,2 ve yüzde 0,4 büyüme gösterdi.

İngiltere ekonomisindeki büyüme martta ise yüzde 0,3 olarak hesaplandı. Beklenti, Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle martta ülke ekonomisinin yüzde 0,2 daralacağı yönündeydi.

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yılın ilk çeyreğindeki büyümenin hizmetler sektöründe artan hareketlilikle desteklendiğini belirterek, toptan satışlar, bilgisayar programlama ve reklamcılık alanlarında iyi performans görüldüğünü kaydetti.

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, verilerin açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün açıklanan güçlü büyüme rakamları, hükümetin doğru bir ekonomik plana sahip olduğunu gösteriyor. Maliye Bakanı olarak aldığım kararlar sayesinde, İran'daki savaşın getirdiği maliyetlerle başa çıkarken ekonomimiz daha sağlam bir konumda bulunuyor. Şu anda ekonomik istikrarımızı tehlikeye atmanın sırası değil." ifadelerini kullandı.

Ayrıca ONS, İngiltere ekonomisinde 2025'teki büyümenin yıllık bazda yüzde 1,4 seviyesinde gerçekleştiğini teyit etti.