Birleşik Krallık ekonomisi, şubat ayında piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek aylık bazda yüzde 0,5 büyüme kaydetti.

Resmi verileri yayımlayan Office for National Statistics (ONS), şubat ayına ilişkin büyüme verileri ile Aralık 2025-Şubat 2026 dönemini kapsayan üç aylık ekonomik büyüme rakamlarını açıkladı.

AYLIK BÜYÜME BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Verilere göre, ocak ayı büyümesi yüzde 0,1 olarak yukarı yönlü revize edilirken, ekonomide şubat ayında yüzde 0,5’lik artış gerçekleşti. Ekonomistler, şubat ayı için büyümenin yüzde 0,1 seviyesinde olmasını bekliyordu.

Şubat ayında:

Hizmetler sektörü: %0,5 büyüme

Üretim sektörü: %0,5 büyüme

İnşaat sektörü: %1 büyüme

Üç aylık büyüme yüzde 0,5 oldu

Aralık 2025 ile Şubat 2026 dönemini kapsayan üç aylık süreçte ise İngiltere ekonomisi önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,5 büyüme gösterdi. Bu dönem için piyasa beklentisi yüzde 0,2 seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde sektör bazlı performans şöyle gerçekleşti:

Sektör

Büyüme Oranı

Hizmetler

%0,5

Üretim

%1,2

İnşaat

%-2

Hizmetler sektörü büyümeyi sürükledi

ONS Başekonomisti Grant Fitzner, üç aylık dönemde büyümenin özellikle hizmetler sektöründeki geniş tabanlı artıştan kaynaklandığını belirtti.

Fitzner, büyümenin özellikle şu alanlarda güçlü olduğunu ifade etti:

- Toptan ticaret

- Pazar araştırması

- Konaklama sektörü

- Yayıncılık faaliyetleri

- Ayrıca otomobil üretiminin de sonbaharda yaşanan siber olayın ardından toparlanma gösterdiğini kaydetti. Fitzner, hizmetler ve üretim sektörlerindeki artışın, inşaat sektöründeki daralmayı kısmen dengelediğini söyledi.

IMF BÜYÜME TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

Öte yandan Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel jeopolitik risklerin etkisiyle İngiltere ekonomisine ilişkin 2026 yılı büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Fon, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında yaşanan gerilimin olası ekonomik etkilerini gerekçe göstererek İngiltere için 2026 büyüme beklentisini yüzde 1,3’ten yüzde 0,8’e indirdi.