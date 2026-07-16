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Kaynak: AA

İngiltere ekonomisi Mayısta yüzde 0,1 büyüme kaydetti. İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından açıklanan verilere göre, ekonomi: Mart ayında yüzde 0,3 büyüdü, Nisan ayında yüzde 0,1 daraldı, Mayıs ayında ise yüzde 0,1 büyüme gösterdi

Bu büyümede en büyük katkı, yüzde 0,3 genişleyen hizmet sektöründen geldi.

SANAYİ VE İNŞAAT DARALDI

Mayıs ayında diğer sektörlerde ise zayıf görünüm dikkat çekti:

İmalat sektörü: yüzde 0,5 daralma

İnşaat sektörü: yüzde 0,8 daralma

Bu tablo, büyümenin büyük ölçüde hizmet sektörüne dayandığını gösterdi.

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE GÜÇLÜ PERFORMANS

Mart-mayıs dönemini kapsayan üç aylık süreçte İngiltere ekonomisi, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 0,7 büyüme kaydetti.

Aynı dönemde hizmet sektöründe görülen yüzde 0,7’lik artış, büyümenin ana sürükleyicisi oldu.

6 ÇEYREKTİR KESİNTİSİZ BÜYÜME

Son verilerle birlikte İngiltere ekonomisi, üst üste 6 çeyrek boyunca büyüme göstermiş oldu. Bu durum, ekonomide istikrarlı bir toparlanma eğilimine işaret ediyor.

ONS’TEN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, üç aylık dönemde hizmet sektörü öncülüğünde güçlü bir büyüme yaşandığını belirtti.

Ancak McKeown, aynı dönemde: elektrik üretimi mimarlık, mühendislik faaliyetlerinde, daralma görüldüğüne de dikkat çekti. İngiltere ekonomisi büyüme verileri, özellikle küresel piyasalarda yön arayışının sürdüğü bu dönemde yatırımcılar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.