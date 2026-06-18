6 golün atıldığı mücadelede İngiltere’ye galibiyeti getiren golleri Harry Kane, Jude Bellingham ve Marcus Rashford kaydetti.

İngiltere, 12. dakikada Harry Kane’in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Hırvatistan, 36. dakikada Martin Baturina ile beraberliği yakaladı.

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Kane, 42. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarak İngiltere’yi yeniden öne geçirdi. Hırvatistan, 45+5. dakikada Petar Musa’nın golüyle skoru 2-2’ye getirdi ve ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan İngiltere, 47. dakikada Jude Bellingham’ın golüyle 3-2 öne geçti. 85. dakikada Marcus Rashford’un kaydettiği gol, maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla İngiltere gruptaki ilk maçında 3 puana ulaşırken Hırvatistan turnuvaya puansız başladı.