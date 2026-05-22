Dünya Kupası yaklaşırken ülkeler kadrolarını duyurmaya devam ederken, İngiltere de resmi oyuncu listesini paylaştı. Teknik direktör Thomas Tuchel’in tercihleri doğrultusunda 26 futbolcudan oluşan kadro netleşti.
Açıklanan listede Harry Maguire, Luke Shaw, Lewis Hall, Levi Colwill, Trent Alexander-Arnold, Adam Wharton, Alex Scott, Morgan Gibbs-White, Phil Foden, Jarrod Bowen, Cole Palmer ve Danny Welbeck gibi isimlerin kadroya dahil edilmemesi öne çıktı.
İNGİLTERE MİLLİ TAKIMI'NIN 26 KİŞİLİK KADROSUNDA ŞU FUTBOLCULAR YER ALDI
Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford
Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones
Orta saha: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers
Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins