2026 FIFA Dünya Kupası'nın favorileri arasında gösterilen İngiltere, ilk maç öncesi kadroda değişikliğe gitti.
Hırvatistan, Panama ve Gana ile J Grubu'nda yer alan İngiltere'de Newcastle United'ın sağ beki Tino Livramento sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
LIVRAMENTO YERİNE CHALOBAH KADROYA DAHİL EDİLDİ
Thomas Tuchel, Livramento'nun yerine kadroya Chelsea'den 26 yaşındaki savunmacı Trevoh Chalobah'ı çağırdı.
İNGİLTERE İLK MAÇI HIRVATİSTAN İLE OYNAYACAĞI
İngiltere gruptaki ilk maçına 17 Haziran Çarşamba günü (yarın) TSİ 23:00'te Hırvatistan'a karşı çıkacak.