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2026 Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı günün ilk maçıyla devam ediyor.

L Grubu'ndan lider olarak çıkan İngiltere ile K Grubu'nu en iyi üçüncü bileti alarak tamamlayan Demokratik Kongo Cumhuriyeti ABD'nin Atlanta Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

TSİ 19:00'da başlayacak zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

İNGİLTERE-DEMOKRATİK KONGO İLK 11'LER

İngiltere: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Rashford, Kane

Demokratik Kongo: Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Moutoussamy, Muaku, Sadiki, Mbuku, Cipenga, Wissa