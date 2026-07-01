İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı

MPASI İNGİLTERE'NİN YILDIZLARINA GEÇİT VERMEDİ

Golden sonra yoğun bir şekilde topa sahip olarak oyunun kontrolünü büyük ölçüde eline alan İngiltere, Jude Bellingham, Marcus Rashford ve Harry Kane ile peş peşe fırsatlar yakalasa da Demokratik Kongo Cumhuriyeti kalecisi Lionel Mpasi yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.