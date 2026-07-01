Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı

İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İngiltere 1-0 geriden gelerek kaptan Harry Kane'in golleriyle Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 2-1 yendi. Bu sonuçla Thomas Tuchel'in öğrencileri son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'nın rakibi oldu.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 1

FIFA 2026 Dünya Kupası son 32 turunda İngiltere ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti takımları, ABD’nin Atlanta kentindeki Atlanta Stadyumu’nda karşılaştı.

Zorlu mücadeleyi 68 bin 339 futbolsever tribünden takip etti.

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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 2

İNGİLTERE'NİN İLK 11'İ

Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere sahaya şu 11 ile çıktı:

İngiltere: Pickford, Spence, Konsa, Guehi, O'Reilly, Anderson, Rice, Madueke, Bellingham, Rashford, Kane

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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 3

DEMOKRATİK KONGO'NUN İLK 11'İ

Adham Mohammad yönetimindeki Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise maça şu 11 ile başladı:

Mpasi-Nzau, Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku, Moutoussamy, Muaku, Sadiki, Mbuku, Cipenga, Wissa

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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 4

KONGO ERKEN ÖNE GEÇTİ

Mücadeleye etkili başlayan Demokratik Kongo, 7. dakikada Brian Cipenga'nın attığı golle öne geçerek İngiltere'yi erken şoka uğrattı.

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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 5

MPASI İNGİLTERE'NİN YILDIZLARINA GEÇİT VERMEDİ

Golden sonra yoğun bir şekilde topa sahip olarak oyunun kontrolünü büyük ölçüde eline alan İngiltere, Jude Bellingham, Marcus Rashford ve Harry Kane ile peş peşe fırsatlar yakalasa da Demokratik Kongo Cumhuriyeti kalecisi Lionel Mpasi yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 6

İLK YARI TEK FARKLI KONGO ÜSTÜNLÜĞÜYLE GEÇİLDİ

İlk yarının son bölümünde Yoane Wissa'nın direkten dönen şutu ise Afrika ekibini ikinci gole çok yaklaştırdı ve devreye Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin 1-0 üstünlüğüyle girildi.

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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 7

İNGİLTERE İKİNCİ YARIDA BASKISINI ARTIRDI

İkinci yarıda baskısını artıran İngiltere, Rashford ve Bellingham ile gole yaklaşmasına rağmen Mpasi'yi geçmeyi başaramadı.

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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 8

HARRY KANE EŞİTLİĞİ SAĞLADI

Hücum hattına Bukayo Saka ve Anthony Gordon hamlelerini yapan İngilizler, aradığı golü 75. dakikada buldu.

Gordon'ın soldan yaptığı ortaya iyi yükselen Harry Kane, kafa vuruşuyla skoru 1-1'e getirdi.

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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 9

KANE YİNE SAHNEYE ÇIKARAK İNGİLTERE'Yİ ÖNE GEÇİRDİ

İngiltere'nin baskısı 83. dakikada ikinci golü getirdi.

Anthony Gordon'ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Harry Kane, sert vuruşuyla topu ağların çatısına göndererek takımını 2-1 öne geçirdi.

Tecrübeli golcü, bu golle 2026 Dünya Kupası'ndaki gol sayısını da 5'e çıkardı.

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İngiltere'den muhteşem geri dönüş: Kaptan gemisini kurtardı - Resim: 10

İNGİLTERE SON 16 TURUNDA MEKSİKA'NIN RAKİBİ OLDU

Demokratik Kongo'yu 1-0 geriden gelerek Harry Kane'in golleriyle eleyen İngiltere son 16 turunda turnuvanın ev sahiplerinden Meksika'nın rakibi oldu.

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