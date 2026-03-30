İngiltere Başbakanı Keir Starmer, "ulusal çıkarlar doğrultusunda hareket ettiklerine" değinerek, "Orta Doğu çatışmasına dahil olmadıklarını ve vatandaşların yaşam standartlarını korumak için çalıştıklarını" ifade etti. Starmer, "İngiliz halkını, 7 Mayıs’taki yerel seçimlerde İşçi Partisi’ne oy vermeye çağırdı.

Starmer, "Muhalefet partileri toplulukları bölerek karşılık verirken, biz umut ve gururla karşılık veriyoruz. Topluluklarımızla gurur duyuyoruz ve çocuklarımız için daha iyi bir ülke umudu taşıyoruz. İşte bunun için mücadele ediyoruz" dedi.

