İngiltere Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Starmer ve Şara arasındaki görüşmede, "düzensiz göçün önlenmesi, sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve insan kaçakçılığı ağlarıyla mücadele başlıkları" ele alındı.

Açıklamada, "Starmer’ın, Suriye hükümetinin IŞİD’e karşı attığı adımları memnuniyetle karşıladığı ve iki ülke arasındaki terörle mücadele iş birliğinde kaydedilen ilerlemeye dikkati çektiği" bildirildi.

Görüşmede ayrıca, bölgesel istikrar ve ekonomik konuların da ele alındığı kaydedildi.