Birleşik Krallık hükümeti, Hürmüz Boğazı’ndaki ABD öncülüğündeki olası askeri ablukaya katılmayacağını açıkladı.

Hükümet sözcüsü, boğazın “geçiş ücreti uygulamasına tabi olmaması gerektiğini” vurgulayarak, seyir serbestisinin uluslararası bir hak olduğunu belirtti. Sözcü, Britanya’nın bu serbestiyi korumak amacıyla Fransa ve diğer ortaklarla birlikte geniş bir koalisyon oluşturmak için acilen çalıştığını ifade etti.

Açıklamada, İngiltere’nin diplomatik ve uluslararası iş birliğine dayalı bir yaklaşım benimsediği, doğrudan ABD’nin askeri operasyonlarına dahil olmayacağı mesajı verildi.

TRUMP’IN ÖNCEKİ AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce Birleşik Krallık’ın boğazı temizlemeye yardımcı olmak üzere mayın temizleme gemileri gönderdiğini söylemişti. Ancak İngiltere, bu talebe mesafeli durarak NATO tarzı bir misyon yerine Fransa öncülüğünde geniş bir uluslararası koalisyon oluşturma yolunu tercih ediyor.

Bu gelişme, İran’ın boğazı fiilen kapatması ve olası geçiş ücreti tartışmalarının yaşandığı bir dönemde küresel enerji güvenliği açısından önem taşıyor. Birleşik Krallık, sorunun diplomatik yollarla çözülmesini ve boğazın tüm ülkeler için serbest navigasyona açık kalmasını öncelikli görüyor.