Son dönemde artan çatışmalar ve savaşlar özellikle Avrupa’da güvenlik endişelerinin artmasına neden oldu. Rusya’nın Ukrayna’yı 2022’de işgal etmesi, İsrail’in Gazze’ye saldırıları ve son olarak ABD ile İsrail’in İran’a başlattığı savaş bu endişelerin artmasındaki temel sebep haline geldi. Ayrıca ABD Başkanı Trump’ın Grönland’ı ilhak etmek istemesi ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun kaçırılması da şok etkisi yarattı.

Artan güvenlik endişeleri Avrupa’da silah harcamalarının ciddi şekilde artmasına neden oldu. Başta Almanya olmak üzere AB ülkeleri milyarlarca euroyu silaha yatırdı.

İngiltere’de yapılan bir araştırma halkın savaş beklentisini ve ortaya çıkan savaş ortamından duydukları endişeyi gözler önüne serdi. Ankete katılanların yüzde 53’ü önümüzdeki 5-10 yıl içinde ‘Üçüncü Dünya Savaşı’ beklediğini kaydetti.

Ankete göre küresel savaş beklentisi geçen yıla göre yüzde 12 artış gösterdi.

Geçen hafta yapılan bir başka anket ise İngilizlerin orduya karşı güvensizliğini gösterdi. Ankete katılanların yüzde 54’ü orduya neredeyse hiç güvenmediklerini söyledi.

EMEKLİ GENERALDEN FLAŞ SÖZLER: BÜYÜK GÜÇLER İSTEDİĞİ ZAMAN İNSANLARI VURUYOR

Emekli İngiliz General Sir Richard Barrons, İngiliz ordusunun ‘küçük ve dağılmış’ hale geldiğini belirterek, savaş korkusu ve orduya güvensizliğin normal olduğunu söyledi.

Barrons, eskiden Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kuruluşların ve uluslararası hukukun dünya düzeninde etkili olduğunu belirterek, “Ama şimdi büyük güçlerin canları istediği zaman insanları vurduğunu görüyoruz” dedi.

“ABD BİZİ KURTARMAYACAK”

Bir dönem Müşterek Kuvvetler Komutanlığı yapan Barrons, Ukrayna’da ve Orta Doğu’da yaşananları görenlerin savaş endişesi taşıdığının altını çizerek “Kamuoyu ayrıca ABD'nin 1949'dan beri olduğu gibi güvenliğimizi desteklememe kararı aldığının da farkında” dedi.

Emekli İngiliz General sözlerine şöyle devam etti:

“Güvenliğimiz, refahımız ve değerlerimiz tehlikede ve ABD bizi kurtarmayacak. Ya savunmamızı ve ulusal direncimizi düzeltmek için gerçekten zor kararlar almalıyız ya da çok kötü şeyler olabilir.”

“İRAN’DAKİ SAVAŞ, 3. DÜNYA SAVAŞI İHTİMALİNİ ARTIRIYOR”

Emekli İngiliz Albay ve istihbarat subayı Philip Ingram ise ilk defa 3. Dünya Savaşı’na giden net bir yol gördüğünü söyledi. Ingram, son dönemde yaşanan çatışmaların bu ihtimali artırdığını belirterek, özellikle ABD ve İsrail’in İran’a karşı açtığı savaşa dikkat çekti.

Emekli albay konuyla ilgili şunları söyledi:

“Siyasetçilerimiz, Çin, Rusya, İran ve Kuzey Kore'nin birlikte çalışarak, teknoloji alışverişi yaparak ve birbirlerini destekleyerek ufukta büyüyen tehdidi fark edemiyorlar.

'Amerika, İran'da bitiremeyeceği bir şeye başlamış olabilir ve işler planlandığı gibi gitmiyor çünkü daha geniş bir perspektiften bakmadılar. Bu da küresel bir savaş olasılığını artırıyor.”