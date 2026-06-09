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İngiltere merkezli çok uluslu ilaç şirketi GSK, hassas hedeflenmiş onkoloji tedavileri geliştirmeye odaklanan Boston merkezli, klinik aşamadaki biyofarma şirketi Nuvalent'i resmen satın alıyor.



Ekonomik değeri 10,6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma, tek işlem kapsamında akciğer kanserine yönelik üç ürünü kapsıyor. Satın alınan nakit varlıklar düşüldüğünde GSK'nin toplam yatırımının 9,4 milyar dolar olacağı bekleniyor.

Söz konusu satın almanın 2027'den itibaren GSK'nin gelir büyümesine katkı sağlaması ve grubun 2031'e kadar 40 milyar sterlinin üzerinde satış hedefini desteklenecek.



ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin bu yıl onay vermesi beklenen satın alma işlemiyle GSK'nin akciğer kanseri tedavisi alanında girişini hızlandırması planlanıyor.