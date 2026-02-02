İngiltere’de hükümet hanelerin ısınmasında yenilenebilir enerjiye geçiş ve doğalgaza olan bağımlılığın azaltılması için yeni bir plan duyurdu. Toplam maliyeti 15 milyar sterlini bulan plan ile 2030 yılına kadar milyonlarca eve güneş paneli ve ısı pompaları konulması ve ısı yalıtımı yapılması planlanıyor.

Hükümet, söz konusu plan çerçevesinde hanelere hibe ve faizsiz kredi desteği sağlayacak Sağlanacak destek için gelir şartı aranmayacak. Yönetim böylece güneş enerjisi kullanan ev sayısını 3 katına çıkararak bir milyondan fazla kişinin yakıta ödediği ücreti düşürmeyi hedefliyor.

Plan kapsamında hanelerin ısı pompalarını yenilemeleri için 7 bin 500 sterlin tutarında hibe sağlanacak. Ayrıca düşük gelirli hanelerin güneş paneli ve ısı pompası taktırmaları için toplam 600 milyon sterlin tutarında ek kaynak ayrıldı.

Başbakan Keir Starmer söz konusu planla ilgili, "Sıcak bir yuva bir ayrıcalık olmamalı, Britanya'daki her aile için temel bir güvence olmalıdır" dedi.

Plan, enerji sektörü, işçi sendikaları ve finans sektörü tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bu kesimler, hükümetin uzun vadeli mali taahhüdünü, özel sektörün yeşil teknolojilere yatırım yapmasını teşvik etmek için hayati önem taşıyan bir adım olarak görüyor.

Hükümetin son planı ile hanelerin enerji faturalarında yıllık 500-1000 sterlin arasında tasarruf sağlaması bekleniyor.

TEPKİLER DE GELDİ

Hükümetin son planına bazı kesimler tarafından memnuniyetle karşılansa da tepkiler de geldi. Reform Partisi Genel Başkan Yardımcısı Richard Tice, güneş panellerinin büyük bir çoğunluğunun Çin’den geldiğini belirterek, "Bu, vergi mükelleflerinin parasının 15 milyar sterline kadar olan kısmının, esas olarak Çin yapımı güneş panelleri, bataryalar ve ısı pompaları satın almak için skandal bir şekilde israf edilmesidir ve İngiliz sanayisi için kötüdür” dedi.

2024 yılında İngiltere’nin ithal ettiği güneş panellerinin yüzde 68’inin Çin’den geldiği belirtiliyor. Hükümet ise güneş paneli alımı konusunda tedarik zincirini çeşitlendirmek için çalıştıklarını vurguladı.

Hükümetin açıkladığı son hibe sistemi, 2024 yılında açıklanan ‘Sıcak evler planının’ ikinci aşaması olarak görülüyor. İngiliz yönetimi yeşil enerjiye geçişin doğalgaza olan bağımlılığı azaltacağını düşünse de bu durumun elektrik tüketimini artıracağına yönelik endişeler de bulunuyor.