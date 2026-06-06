Avrupa ve dünya finansının merkezi olan İngiltere, ulusal para birimi sterlinin (pound) tasarımında devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanıyor. İngiltere Merkez Bankası tarafından yaptırılan ve resmi araştırma raporu, Birleşik Krallık'ta yeni bir dönemin kapısını araladı.

"BU İSİMLER TOPLUMUN TAMAMINDA KABUL GÖRMÜYOR"

Telegraph gazetesinin haberinde yer alan bilgilere göre söz konusu rapora göre, şu an kullanılan banknotların üzerindeki tarihi şahsiyetler günümüz modern İngiliz toplumunda homojen bir şekilde kabul görmüyor, aksine sert tartışmaları tetikliyor.

Winston Churchill: Savaş dönemi başbakanı olan Churchill'in sömürgeci geçmişi ve ırkçı söylemleri, özellikle azınlıklar ve farklı kültürel gruplar tarafından büyük tepki çekiyordu.

Jane Austen ve Alan Turing: Edebiyat ve bilgisayar biliminin bu dev isimlerinin bile toplumsal çeşitliliği ve kapsayıcılığı tam olarak yansıtmadığı raporda açıkça ifade edildi.

TARİHİ FİGÜRLER GİDİYOR, FLORA VE FAUNA GELİYOR

Uzmanlar ve araştırmayı yürüten yetkililer, ulusal paralarda siyasi veya tarihi figürlerin kullanılmasının Birleşik Krallık’ın mevcut kültürel yapısını temsil etmekte yetersiz kaldığını belirtti. Raporda, bu tür sembollerin devlet için "modası geçmiş ve çağ dışı bir imaj" oluşturduğu uyarısı sert bir dille yapıldı.

Bu doğrultuda Merkez Bankası, paraların toplumun tamamını kapsayıcı bir kimliğe büründürülmesi amacıyla yeni bir konsept belirledi. Yeni basılacak İngiliz banknotlarının üzerinde artık hiçbir siyasetçi, yazar veya bilim insanı yer almayacak. Bunların yerine, Birleşik Krallık'ın doğal zenginliklerini, bitki örtüsünü ve hayvan çeşitliliğini temsil eden flora ve fauna (doğa ve yaban hayatı) görselleri kullanılacak.