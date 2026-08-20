İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor”

Morris, "Birçok kişi, haklı olarak, Çin'in altın rezervlerinin önemli ölçüde, belki de 3 kat daha düşük gösterildiğine inanıyor. Küresel ortaklıklar daha istikrarsız hale geldikçe, altın olmazsa olmaz bir varlık haline geliyor" dedi.