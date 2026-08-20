Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor”

İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor”

İngiltere merkezli ByteTree’nin CIO’su Charlie Morris, ABD hükümetinin borçlanma maliyetlerini düşürme hamlelerinin devasa bir parasal genişleme yarattığını ve bu durumun altın fiyatları için yeni yükseliş fırsatları sunduğunu açıkladı.

Utku Beycan Utku Beycan
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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 1

ByteTree kurucusu ve CIO'su Charlie Morris, yayımladığı Atlas Pulse Gold Raporu’nda ABD yönetiminin örüntülü parasal genişleme operasyonlarının altın fiyatlarındaki tırmanışı tetiklediğini belirtti.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 2

Bu politikayla değerli metaldeki yukarı yönlü ivmenin süreceğini savundu.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 3

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in uzun vadeli tahvil alımlarını iki katına çıkarma kararına değinen Morris, bu adımın borçlanma maliyetlerini baskılama amacı taşıdığını ifade etti.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 4

ABD kamu borcunun 40 trilyon dolarlık kritik eşiğe ulaştığına dikkat çeken analist, borç büyüme hızının yıllık bazda yüzde 8,6'ya fırladığını belirtti.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 5

Yeryüzündeki toplam altın rezervlerinin değerinin tarihsel süreçte ABD borcuyla paralel bir artış çizdiğini kaydeden Morris, fiziki altın arzının yıllık yalnızca yüzde 2 büyüyebildiğini söyledi.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 6

Aradaki devasa farkın ise ancak altın fiyat artışıyla kapanabileceğini savundu.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 7

Morris’e göre küresel altın rezervlerinin toplam değeri (31 trilyon dolar), ABD kamu borcunun yüzde 77'sine karşılık geliyor.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 8

Geçmiş kriz dönemlerinde bu oran yüzde 100'ün üzerine çıkmıştı.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 9

Altın rezervleri, ABD hisse senedi piyasası değerinin yüzde 37'sine denk geliyor.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 10

Büyük Buhran ve 1970'lerdeki krizlerde bu oranın yüzde 160 seviyelerine ulaştığı biliniyor.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 11

Rusya ve Türkiye'nin ilk çeyrekteki satışlarına rağmen küresel merkez bankalarının talebi güçlü kalmayı sürdürüyor.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 12

ABD borcunun nominal GSYH'den (yüzde 6,5) daha hızlı büyümesi ve 2027-2028 yıllarında 3 trilyon dolarlık devasa bir yeniden finansman ihtiyacının doğacak olması, yetkilileri faizleri baskılamaya zorluyor.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 13

Bu durumu, merkez bankalarının altın almasının ana nedeni olarak gören uzman şu ifadeleri kullandı:

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 14

“Eğer Hazine tahvillerini reddederlerse, büyük, likit ve sınırlı arzı olan uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak başka ne var?”

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 15

Morris, Hazine tahvillerine olan güvenin azaldığı mevcut konjonktürde, yüksek likiditeye sahip ve sınırlı arzı bulunan en güvenli limanın altın olduğunu vurgulayarak "Tüm yollar altına çıkıyor" ifadelerini kullandı.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 16

Özellikle Çin'in yıllık 1 trilyon dolarlık ticaret fazlasının önemli bir bölümünü altına kaydırdığı değerlendiriliyor.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 17

Morris, "Birçok kişi, haklı olarak, Çin'in altın rezervlerinin önemli ölçüde, belki de 3 kat daha düşük gösterildiğine inanıyor. Küresel ortaklıklar daha istikrarsız hale geldikçe, altın olmazsa olmaz bir varlık haline geliyor" dedi.

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İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor” - Resim: 18

NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.

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