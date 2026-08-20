ByteTree kurucusu ve CIO'su Charlie Morris, yayımladığı Atlas Pulse Gold Raporu’nda ABD yönetiminin örüntülü parasal genişleme operasyonlarının altın fiyatlarındaki tırmanışı tetiklediğini belirtti.
İngiliz şirketten 2027 ve 2028 tahmini: “Tüm yollar altına çıkıyor”
İngiltere merkezli ByteTree’nin CIO’su Charlie Morris, ABD hükümetinin borçlanma maliyetlerini düşürme hamlelerinin devasa bir parasal genişleme yarattığını ve bu durumun altın fiyatları için yeni yükseliş fırsatları sunduğunu açıkladı.Utku Beycan
Bu politikayla değerli metaldeki yukarı yönlü ivmenin süreceğini savundu.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent’in uzun vadeli tahvil alımlarını iki katına çıkarma kararına değinen Morris, bu adımın borçlanma maliyetlerini baskılama amacı taşıdığını ifade etti.
ABD kamu borcunun 40 trilyon dolarlık kritik eşiğe ulaştığına dikkat çeken analist, borç büyüme hızının yıllık bazda yüzde 8,6'ya fırladığını belirtti.
Yeryüzündeki toplam altın rezervlerinin değerinin tarihsel süreçte ABD borcuyla paralel bir artış çizdiğini kaydeden Morris, fiziki altın arzının yıllık yalnızca yüzde 2 büyüyebildiğini söyledi.
Aradaki devasa farkın ise ancak altın fiyat artışıyla kapanabileceğini savundu.
Morris’e göre küresel altın rezervlerinin toplam değeri (31 trilyon dolar), ABD kamu borcunun yüzde 77'sine karşılık geliyor.
Geçmiş kriz dönemlerinde bu oran yüzde 100'ün üzerine çıkmıştı.
Altın rezervleri, ABD hisse senedi piyasası değerinin yüzde 37'sine denk geliyor.
Büyük Buhran ve 1970'lerdeki krizlerde bu oranın yüzde 160 seviyelerine ulaştığı biliniyor.
Rusya ve Türkiye'nin ilk çeyrekteki satışlarına rağmen küresel merkez bankalarının talebi güçlü kalmayı sürdürüyor.
ABD borcunun nominal GSYH'den (yüzde 6,5) daha hızlı büyümesi ve 2027-2028 yıllarında 3 trilyon dolarlık devasa bir yeniden finansman ihtiyacının doğacak olması, yetkilileri faizleri baskılamaya zorluyor.
Bu durumu, merkez bankalarının altın almasının ana nedeni olarak gören uzman şu ifadeleri kullandı:
“Eğer Hazine tahvillerini reddederlerse, büyük, likit ve sınırlı arzı olan uzun vadeli bir değer saklama aracı olarak başka ne var?”
Morris, Hazine tahvillerine olan güvenin azaldığı mevcut konjonktürde, yüksek likiditeye sahip ve sınırlı arzı bulunan en güvenli limanın altın olduğunu vurgulayarak "Tüm yollar altına çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Özellikle Çin'in yıllık 1 trilyon dolarlık ticaret fazlasının önemli bir bölümünü altına kaydırdığı değerlendiriliyor.
Morris, "Birçok kişi, haklı olarak, Çin'in altın rezervlerinin önemli ölçüde, belki de 3 kat daha düşük gösterildiğine inanıyor. Küresel ortaklıklar daha istikrarsız hale geldikçe, altın olmazsa olmaz bir varlık haline geliyor" dedi.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.