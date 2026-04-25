Jaguar Land Rover Kuzey Amerika birimi, bazı hibrit araçlarda tespit edilen teknik arıza nedeniyle 170 bin 169 aracı geri çağırma kararı aldı.

Şirketin açıklamasına göre, araçlarda bulunan DC-DC dönüştürücü sistemindeki mikroçip arızası sürüş esnasında güç kaybına yol açabiliyor. Arıza meydana geldiğinde sürücülere “Elektrik arızası, aracı güvenli şekilde durdurun” uyarısı veriliyor.

Sorunun ilerlemesi halinde şerit takip asistanı, denge kontrol sistemi ve süspansiyonla ilgili ek uyarılar ortaya çıkabiliyor. Araç kullanılmaya devam edilirse vites sistemi boşa geçebiliyor, motor kapanabiliyor ve dış aydınlatmalar devre dışı kalabiliyor. Bu durumun kaza riskini artırdığı belirtiliyor.

Geri çağırma kapsamında Land Rover Range Rover Velar, Range Rover Evoque, Range Rover Sport, Land Rover Defender ile Jaguar I-Pace ve Jaguar E-Pace dahil birçok model yer alıyor.

Şirket, şu ana kadar sorunla bağlantılı herhangi bir kaza, yaralanma ya da yangın bildirilmediğini duyurdu. Ancak teknik problemin çözümüne yönelik çalışmaların sürdüğü kaydedildi.