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İngiliz Ordusu, M270 MLRS çok namlulu roketatar sistemlerinde kullanılmak üzere PrSM balistik füzeleri tedarik etme kararı aldı.

Yaklaşık 253,4 milyon dolarlık yatırım kapsamında hayata geçirilecek proje ile İngiliz Ordusu'nun uzun menzilli hassas taarruz kabiliyetinin yaklaşık üç kat artırılması hedefleniyor.

SavunmaSanayiST adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, modernizasyon çalışmaları tamamlanan M270 MLRS sistemleri, mevcut GMLRS mühimmatlarıyla 80 kilometre, ER GMLRS mühimmatlarıyla ise 150 kilometre menzile ulaşabiliyor. Yeni nesil PrSM balistik füzelerinin envantere girmesiyle birlikte sistemler, 500 kilometrenin üzerindeki hedefleri yüksek hassasiyetle vurabilecek kapasiteye ulaşacak.

Yeni tedarikin, Birleşik Krallık'ın uzun menzilli kara ateş gücünü önemli ölçüde güçlendirmesi ve ordunun operasyonel kabiliyetlerini yeni bir seviyeye taşıması bekleniyor.