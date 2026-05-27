İngiliz moda devi Radley çöktü, anlaşmalar kurtarmadı: Yüzlerce kişi işsiz kalacak

İngiltere’de perakende sektöründeki kriz derinleşirken, bir ünlü moda zinciri daha mağaza kapatma kararı aldı. Özellikle çanta ve aksesuar tasarımlarıyla tanınan Radley’in, ülke çapındaki 21 mağazasını tamamen kapatacağı açıklandı.
İngiltere’nin önde gelen moda ikonlarından Radley, ülke genelindeki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. Şirketin kurtarma anlaşmasına rağmen fiziksel mağazalarının kapanacak olması, yüzlerce çalışanı ve perakende sektörünü alarma geçirdi.Derleyen: Aykut Metehan
Kurtarma anlaşması mağazaları kurtaramadı
Marka, Poundland ve LK Bennett’in sahibi Gordon Brothers tarafından satın alınarak iflastan kurtarıldı. Ancak yapılan anlaşmanın yalnızca marka adı ve fikri mülkiyet haklarını kapsadığı, fiziksel mağazaların ise anlaşmaya dahil edilmediği belirtildi.
Onlarca kişi işsiz kaldı
Şirketin mağaza kapatma süreciyle birlikte ilk aşamada 42 çalışanın işine son verildiği açıklandı. İngiliz basını, ilerleyen dönemde çok daha fazla kişinin işsiz kalabileceğini yazdı.
Ekonomik kriz moda sektörünü vurdu
Radley’in son mali yılda yaklaşık 5,5 milyon sterlin zarar ettiği belirtildi. Şirketin cirosunun da 72 milyon sterlinden 65,8 milyon sterline gerilediği ifade edildi. Uzmanlar, yüksek maliyetler ve zayıflayan tüketici talebinin sektörü baskıladığını vurguluyor.
Londra’daki mağazalar da kapanacak
Kapanacak mağazalar arasında Londra Covent Garden ve Glasgow’daki önemli şubeler de bulunuyor. Ayrıca York, Swindon, Cheshire Oaks, Mansfield ve Doncaster gibi birçok bölgede faaliyet gösteren outlet mağazalarının da kapanacağı açıklandı.
İngiltere’de kapanışlar hızlandı
Son dönemde İngiliz perakende sektöründe peş peşe iflas ve mağaza kapanış haberleri geliyor. Özellikle yüksek enflasyon, kira maliyetleri ve online alışverişe yönelim nedeniyle geleneksel mağaza zincirleri zor günler geçiriyor.
Quiz mağazaları da kapanma sürecinde
İngiltere’de yakın zamanda moda zinciri Quiz’in de kalan 37 mağazasını kapatacağı açıklanmıştı. Şirketin bu süreçte yaklaşık 360 kişiyi işten çıkarabileceği belirtilmişti.