Fransa'da hükümet, iklim değişikliğiyle mücadele ve halk sağlığını koruma amacıyla 2030 yılına kadar halka daha az et tüketmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Karar, geçim derdindeki çiftçileri kızdırırken, akıllara Türkiye'de ete ulaşamayan vatandaşları getirdi.

Fransa hükümeti çarşamba günü, "Ulusal Gıda, Sağlıklı Beslenme ve İklim Stratejisi" kapsamında hazırlanan raporu kamuoyuyla paylaştı.

Stratejinin temel amacı, 2030 yılına kadar sağlıklı bir gıda sistemi oluşturmak ve küresel ısınmaya yol açan sera gazı salınımını azaltmak.

Aslında 2023 yılında yayımlanması planlanan rapor, hükümeti "geçim kaynaklarını tehdit etmekle" suçlayan çiftçilerin yoğun protestoları ve baskıları nedeniyle bugüne kadar ertelenmişti.

İNGİLİZ MEHMET FRANSIZI ÖRNEK ALIR MI?

Fransa hükümetinin bu uygulaması, geldiği günden beri kemer sıkma politikaları uygulayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 'Türkiye'de bu uygulamayı örnek alır mı?' sorusunu da akıllara getirdi.