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İngiliz hakem Anthony Taylor, aktif hakemlik kariyerini sonlandırdığını duyurdu. 47 yaşındaki tecrübeli isim, uzun yıllar görev yaptığı sahalara veda etti.

SON MAÇINI DÜNYA KUPASI’NDA YÖNETTİ

Taylor, son olarak 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan İspanya - Portekiz karşılaşmasında düdük çaldı.

20 YILLIK KARİYER

Deneyimli hakem, yaklaşık 20 yıllık kariyerinde toplam 831 maçta görev alarak İngiltere futbolunun en tanınan hakemlerinden biri haline geldi.

“ARTIK KENARA ÇEKİLME ZAMANI”

Emeklilik kararını açıklayan Taylor, yaptığı değerlendirmede üst düzey hakemliğin büyük bir ayrıcalık olduğunu ancak yoğun baskı altında çalıştıklarını belirtti. Tecrübeli hakem, kariyerinin yeni bir aşamasına geçme zamanının geldiğini ifade etti.

Anthony Taylor’ın emeklilik kararı, futbol dünyasında önemli bir dönemin sonu olarak değerlendirildi.