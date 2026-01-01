Juventus formasıyla gösterdiği performansla hem taraftarların gönlünde taht kuran hem de Spaletti’nin vazgeçilmezi haline gelen Kenan Yıldız, bu sezon yaptıklarıyla büyük kulüplerin radarına girdi. Milli gururumuz, bu sezon Juventus formasıyla şu ana kadar çıktığı 23 maçta 7 gol, 6 asistlik katkı yaptı.

AVRUPA’DAN BÜYÜK İLGİ

İtalya’da başarılı bir sezon geçiren Kenan Yıldız, yeteneği ve oyun zekasıyla Avrupa’nın dikkatini çekti. Genç futbolcunun oyun içinde yaptıkları, Liverpool ve Arsenal gibi dev kulüplerin ilgisini artıran en önemli faktörler arasında gösteriliyor.

LIVERPOOL VE ARSENAL PEŞİNDE

İngiliz ekiplerinin, Kenan Yıldız ve kulübüyle ön görüşmeler yapmaya başladığı öğrenildi. Liverpool, Kenan Yıldız’ı Mohamed Salah'ın yerine transfer etmek istiyor. Arsenal ise yaz transfer döneminde de ilgilendiği Kenan Yıldız’ın peşine tekrar düştü.

XABI ALONSO BİLE ONA HAYRAN

Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Juventus ile karşılaştı. Karşılaşmadan önce Teknik Direktör Xabi Alonso’nun açıklamaları şu şekildeydi: "Çok iyi oyuncuları var ve Kenan Yıldız da onlardan biri. Gelişimi muhteşemdi. Onu Bayern'de birlikte olduğumuz zamandan beri tanıyorum ve gelişimini görmek beni çok mutlu ediyor."

GENÇ YILDIZIN GELECEĞİ BELİRSİZ

Henüz resmi bir teklif yapılmasa da Kenan Yıldız’ın menajerinin, Avrupa kulüpleriyle görüşmeleri yakından takip ettiği belirtiliyor. Önümüzdeki dönemde genç oyuncunun geleceği hakkında somut gelişmelerin yaşanması bekleniyor.