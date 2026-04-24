Premier Ligin dev ekiplerinden Chelsea’de istikrarsız sonuçların faturası teknik direktöre kesildi. Londra ekibi, son olarak Brighton’a karşı kaybedilmesi sonrası teknik direktör Rosenior ile yolları ayırdı. Chelsea, sadece 23 maça çıkabilen İngiliz teknik adam ile 6,5 yıllık sözleşme imzalamıştı. Rosenior, Chelsea tarihinde en az maça çıkan teknik direktör olarak tarihe geçti.

ABRAMOVICH SONRASI İSTİKRARSIZ DÖNEM

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle İngiltere hükümetinin Rus iş insanı Roman Abramovich'e yönelik yaptırım kararı sonrası 2022 yılında Todd Boehly öncülüğündeki konsorsiyum tarafından 4,25 milyar sterline satın alınan Chelsea'de kulübenin istikrarı bir türlü sağlanamadı.

2003-2022 arasındaki Abramovich döneminde teknik direktörlerin görevde kalma süresi ortalama 528 gün olurken, son 4 yılda ortalama 258 güne düştü.

BlueCo konsorsiyumu döneminde Chelsea, Thomas Tuchel ile 101, Graham Potter ile 208, Mauricio Pochettino ile 326, Enzo Maresca ile 550, Liam Rosenior ile de 107 gün çalıştı.

CHELSEA'DEN DÜNYA KUPASI'NA

Chelsea'nin BlueCo konsorsiyumu döneminde işine son verdiği teknik direktörlerden 3'ü bu yaz 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek.

Alman teknik adam Thomas Tuchel, İngiltere Milli Takımı'yla; İngiliz Graham Potter İsveç Milli Takımı'yla; Arjantinli Mauricio Pochettino da ABD Milli Takımı'yla Dünya Kupası'nda yer alacak.

Abramovich döneminde Güney Londra ekibini çalıştıran Frank Lampard ise bu sezon Championship ekiplerinde Coventry City ile lider olarak Premier Lig'e yükselme başarısını gösterdi.

PREMİER LİG’E 10 TEKNİK ADAM İŞİNDEN OLDU

Lig maratonu devam ederken 2023-24 sezonunda 4, 2024-25 sezonunda ise 7 teknik adamla yolların ayrıldığı Premier Lig'de bu sezon 10 teknik adam işinden oldu.

Yunan iş insanı Evangelos Marinakis'in sahibi olduğu Nottingham Forest, bir sezonda 4 farklı teknik direktörle çalışan ilk Premier Lig takıma olarak tarihe geçti.

Sezona Nuno Espirito Santo ile başlayan ve 3. haftada yerine Ange Postecoglou'nu getiren İngiliz ekibi, 39 gün sonra Sean Dyche ile sözleşme imzaladı.

Dyche'ın 114 gün çalıştığı Forest, şubat ayında kulübeyi Vitor Pereira'ya emanet etti.

Londra ekiplerinden Chelsea bu sezon Enzo Maresca ve Liam Rosenior, düşmeme mücadelesi veren Tottenham ise Thomas Frank ve Igor Tudor ile yollarını ayırdı.

Manchester United, Ruben Amorim'in; Wolverhampton Vitor Pereira'nın ve West Ham United da Graham Potter'ın görevine son verdi.