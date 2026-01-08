Küresel dijital bankacılık sektörünün en büyük oyuncularından biri olan Revolut, Türkiye’deki varlığını resmileştirmek adına stratejik bir adım attı. Edinilen bilgilere göre milyarder Nik Storonsky tarafından yönetilen şirket, Türkiye’nin ilk dijital mevduat bankası lisansına sahip olan FUPS Bank’ı satın almak için masaya oturdu.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR, GÖZLER BDDK’DA

Blomberg'in sektör kaynaklarından edindiği bilgiye göre; taraflar arasındaki pazarlık süreci devam ediyor. Henüz nihai bir karara varılmadığı belirtilirken, hem Revolut hem de FUPS cephesi konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Olası bir el sıkışma durumunda, satın alma işleminin tamamlanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) onayı gerekecek.

75 MİLYAR DOLARLIK DEV TÜRKİYE YOLUNDA

Son dönemde küresel genişleme stratejisine hız veren Revolut, İskandinav ülkelerinden Meksika’ya kadar geniş bir coğrafyada faaliyetlerini artırıyor. Kasım ayı itibarıyla 75 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Avrupa’nın en kıymetli fintech girişimi unvanını pekiştiren şirketin dünya genelinde yaklaşık 70 milyon kullanıcısı bulunuyor.

FUPS

Revolut’un radarına giren FUPS, 2022 yılında 1,5 milyar lira sermaye ile Türkiye’nin ilk dijital mevduat bankası olarak kurulmuştu. Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine göre butik bir kadro ve güçlü bir teknolojik altyapıyla hizmet veren FUPS, 60 kişilik ekibiyle dijital finansal çözümler sunuyor.

Anlaşmanın sağlanması durumunda, Revolut’un Türkiye’deki kullanıcı tabanına ve yerel pazar dinamiklerine hızlı bir giriş yapması bekleniyor