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Bu sezon Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile tekrardan İngiliz devinin radarına girdi. Geçtiğimiz sezonlarda Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü. O dönem İngiliz devinin teklifini geri çevirmişti. Milli futbolcu Orkun Kökçü için İngiliz devi tekrardan transfer hazırlıklarına başladı.

LİVERPOOL'DA ORKUN KÖKÇÜ HAREKATI

İngiliz basınında çıkan habere göre Premier Lig kulübü Liverpool, Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü'yü kadrosuna katmak istiyor.

Andoni Iraola yönetimindeki takım, ara transfer dönemnde kadrosuna güçlendirmek için teklif hazırlığı yapıyor.

ORKUN KÖKÇÜ'NÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI

25 yaşındaki orta saha oyuncusu bu sezon çıktığı 12 maçta 4 gol, 4 asist kaydetti.